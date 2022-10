Geen maatregelen op A10-Noord na verlagen geluidsschermen ‘niet uitgesloten’

Volledig scherm De geluidsschermen langs de A10-Noord die na enkele stormen omwille van veiligheid in hoogte zijn teruggebracht. Bewoners melden sinds de verlaging van de geluidsschermen meer geluidsoverlast. Rijkswaterstaat voert een geluidsonderzoek uit, maar verwacht de resultaten daarvan niet voor het eind van het jaar te presenteren. © Jean-Pierre Jans

De resultaten van het onderzoek naar de geluidsoverlast worden niet voor januari verwacht. Maar de uitkomst lijkt al vast te staan. Sinds de geluidsschermen deels verwijderd zijn — omdat ze na enkele stormen dusdanig beschadigd waren dat ze gevaar konden opleveren — is het aantal overlastmeldingen flink toegenomen.

Het direct vervangen van de geluidsschermen is volgens Rijkswaterstaat geen optie, omdat ze zijn opgenomen in een ‘grote vervangingsronde’ die nog aanbesteed moet worden. Verwachting is dat de klus pas in 2025 geklaard zal zijn. Een optie die op tafel ligt om de geluidsoverlast te verminderen is het verlagen van de maximumsnelheid op de A10-Noord van 100 naar 80 kilometer per uur, maar die beslissing moet op ministerieel niveau genomen worden. En dat kan pas als het rapport over de geluidsoverlast er ligt.

Inloopbijeenkomsten

Vrijdag bevestigde Rijkswaterstaat dat het nog moet wachten op de uitkomsten van het onderzoek, maar het liet ook weten dat het scenario dat er tot 2025 geen maatregelen genomen worden, niet uitgesloten wordt. “Het is een buitengewoon slecht verhaal, dus het enige dat we kunnen doen is iedereen zo goed mogelijk informeren,” zegt een woordvoerder. Rijkswaterstaat verwacht in november te kunnen beginnen met inloopbijeenkomsten voor bezorgde buurtbewoners.

Al eerder spraken wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) en Yassmine el Ksaihi, bestuurder van stadsdeel Noord, in Het Parool over het gebrek aan actie bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van der Horst vindt het nog altijd teleurstellend dat Rijkswaterstaat niets doet om de overlast voor omwonenden te beperken. “De resultaten van het geluidsonderzoek laten nog zeker drie maanden op zich wachten en het zou heel redelijk zijn om de bewoners tegemoet te komen door tot die tijd de snelheid te verlagen. We horen van de omwonenden dat er veel geluidsoverlast is sinds de schermen zijn weggehaald.”

Hulp van Landsmeer

In de strijd tegen de geluidsoverlast krijgt Amsterdam mogelijk hulp van buurgemeente Landsmeer. Volgens de plaatselijke PvdA heeft Rijkswaterstaat een vergunning aangevraagd om de komende vijf jaar de geluidsnormen rondom de snelweg te mogen overschrijden. Als dat wordt toegekend hoeft Rijkswaterstaat al die tijd geen actie te ondernemen langs de snelweg om geluidsoverlast te verminderen.

De partij schrijft in een bespreeknotitie het niet acceptabel te vinden als Rijkswaterstaat geen maatregelen hoeft te nemen die de extra geluidsdruk verlichten. De PvdA vindt dat zolang de geluidsschermen niet vervangen zijn, de maximumsnelheid op het traject teruggeschroefd moet worden naar 80 kilometer per uur, net als Amsterdam.

Van der Horst zegt voorlopig met Rijkswaterstaat in gesprek te blijven ‘om te kijken of de bewoners nog op andere manieren gecompenseerd kunnen worden voor de overlast en we wachten af welke maatregelen er worden voorgesteld na de uitslag van het geluidsonderzoek’.