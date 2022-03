Geestelijken Russisch-Orthodoxe Kerk Amsterdam splitsen zich af van Moskou

De geestelijken vroegen vorige week patriarch Kirill, de baas van het patriarchaat in Moskou, zich uit te spreken tegen de Russische inval in Oekraïne. In het persbericht stelt de kerk kort na de stellingname over Kirill ‘onaangekondigd bezoek’ te hebben gekregen van aartsbisschop Elisey, die met een diplomatieke auto naar een kerkdienst van de parochie was gekomen. Hij zou hebben opgeroepen tot excuses van de Amsterdamse geestelijken. Na de dienst zou hij hen hebben gezegd ‘dat zowel het patriarchaat als het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou op dit moment aandacht hebben’ voor de kerk.