'Geld Golfregio naar islamitische organisaties in Amsterdam'

Dat blijkt uit niet eerder gepubliceerde gegevens die in handen zijn van NRC en Nieuwsuur. In totaal hebben in Nederland dertig islamitische organisaties geld aangevraagd in deze Golfstaten.



De lijst met betalingen aan moskee-organisaties in Nederland is afkomstig van Koeweit en Saudi-Arabië zelf. Die twee landen in de Golfregio informeren het ministerie van Buitenlandse Zaken daar op vertrouwelijke basis over sinds 2010. Om die contacten niet in gevaar te brengen, maakte het departement de gegevens tot dusver niet openbaar.



Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden vanwege de zorg dat hiermee ongewenste invloed wordt uitgeoefend in Nederlandse gebedshuizen. De Tweede Kamer eist hier al jaren transparantie over.



Ontkennen

Moskee Taqwa in Westpoort heeft volgens de documenten tweemaal geld aangevraagd in Saudi-Arabië, in 2012 en 2013. De Marokkaanse stichting Nasser uit Bos en Lommer deed hetzelfde in 2011.



De Egyptische stichting Cleopatra uit Noord heeft volgens de lijsten twee jaar geleden om geld gevraagd in Koeweit. Alledrie de organisaties ontkennen dit.



Qatar

Van de Blauwe Moskee in Nieuw-West was al bekend dat het voor 2,3 miljoen euro werd gesponsord door het Koeweitse ministerie van Religieuze Zaken. Ook kwam er vier ton uit Qatar.



De AIVD meldde eerder al dat de El Tawheedmoskee in West, het belangrijkste salafistische centrum van Amsterdam, is gefinancierd vanuit Saudi-Arabië.