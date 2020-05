Geliquideerde crimineel is Amsterdammer Omar Essalih, ontsnapte eerder aan liquidatiepogingen

updateDe man die in de nacht van zaterdag op zondag is doodgeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam-Oost is Omar Essalih (29) uit De Pijp, in het criminele milieu bekend als ‘Centjes’ en ‘Omar Soesie’. Op hem waren vaker aanslagen gepleegd.

Hij werd rond half vier ’s nachts doodgeschoten, waarna een brandende BMW met Duits kenteken werd aangetroffen op de Frans de Wollantstraat langs het Funenpark: de waarschijnlijk vluchtauto.

‘Centjes’

Omar Essalih werd ‘Centjes’ genoemd omdat hij zowat alles zou doen voor geld. Onlangs was hij vrijgesproken van twee plofkraken in Duitsland, waarbij met gestolen auto’s en grof geweld geldautomaten waren opgeblazen. Bij een geslaagde poging zouden Essalih en zijn vrienden 118.000 euro hebben buitgemaakt, de andere was mislukt maar richtte ook grote schade aan.

Essalih kreeg wel een bescheiden celstraf voor diefstal van een Kia van autoverhuurder Diks in De Pijp, die zijn vriendin had gehuurd, en het witwassen van een BMW-motor.

Schieten op coffeeshop

De politie was Essalih op het spoor gekomen in een onderzoek waarin de aanname was dat hij meermaals op coffeeshop The Power had geschoten in de Sarphatistraat. In dat onderzoek werd zijn telefoon afgeluisterd. Zo hoorde de recherche dat hij met een vriend sprak over de in Amsterdam gestolen BMW (‘die dikke’, ‘die vierwieler’) die was verdwenen uit een Duitse garagebox, waar de auto na de eerste plofkraak was achtergelaten. De politie nam de BMW in beslag en vond in de achterbak twee gasflessen en geldcassettes.

Dodenlijst

In 2018 had Essalih tien maanden cel opgelegd gekregen voor het bezit van twee vuurwapens en pepperspray. Hij moest zich wel bewapenen omdat hij op een dodenlijst staat, vond hij. Vanaf zijn dertigste zou hij een geregeld leven wilde leiden, zei Essalih in die strafzaak. Dat heeft hij niet gehaald.

Op 2 april 2018, met Pasen, had hij in café Zuid in De Pijp gestaan met vrienden, op de hoek van de Ruysdaelkade en Van Ostadestraat. Ze waren jolig lachgas aan het inhaleren toen vanaf de straat zeker acht kogels op de kroeg werden afgevuurd. Essalihs criminele vriend Riff W. werd in zijn hand geraakt, een andere cafébezoeker kreeg een kogel in zijn zij. Riff W. schoot drie keer terug, waarna Omar zijn vuurwapen pakte en daarmee naar buiten liep - zoals op camerabeelden is te zien. Dat wapen zegt hij te hebben weggegooid.

Pipa

Op 12 april stonden vervolgens vijf agenten in zijn slaapkamer, die hem waarschuwden dat rivalen hem wilden vermoorden. Hij liet kennissen voortaan tevoren de plekken observeren waar hij afsprak en probeerde een reis naar Marrakesh te boeken, maar had moeite aan geld te komen. Hij wilde niet steeds binnen blijven, zoals de politie hem had geadviseerd, omdat hij met twee broers en twee zussen bij zijn ouders woont, en hij zegt die niet in gevaar te willen brengen. Een zusje besprak in een afgeluisterd gesprek dat hij maar ‘zijn pipa (vuurwapen) moest trekken’.

Op 17 april pakte een arrestatieteam hem vervolgens op op het Museumplein toen hij een afspraak had. Hij had een tot vuurwapen omgebouwd gaspistool en een busje pepperspray bij zich.

Rechtbankvoorzitter

De voorzitter van de rechtbank die Essalih voor het wapenbezit veroordeelde, zei hem dat hij het heel erg zou vinden ‘in krant te moeten lezen dat Omar Essalih is doodgeschoten’.

Hij verwees onder meer naar de poging tot liquidatie die exact een jaar voor de schietpartij op Essalih was gepleegd in de Diamantbuurt, waar hij opgroeide. Twee mannen namen hem toen onder vuur bij een huis van familieleden in de Carillonstraat. Hij werd in zijn been geraakt, maar kon wegrennen.

Volgens bronnen in het criminele milieu waren ook eerder al een of meer aanslagen op hem gepleegd, ook op 1 april.

Aanslagen

Zelf werd Essalih er in de onderwereld van beschuldigd dat hij aanslagen had gepleegd op de vrouw van een drugscrimineel in de Rivierenbuurt en op horecagelegenheden die vervolgens werden gesloten. Voor die veschuldigingen heeft de recherche nooit voldoende bewijs gevonden om hem voor de rechter te kunnen brengen.