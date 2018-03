Geliquideerde Slotervaart is crimineel Goran Tasic

In Amsterdam was hij geen bekende, in Scandinavië wel. Daar verbleef hij de laatste tijd voornamelijk. Tasic overleed vrijdag nadat hij donderdagavond rond kwart over tien was neergeschoten voor een portiekwoning vlakbij de hoek met de Jan Tooropstraat.



Een paar straten verderop, in de Thorn Prikkerstraat aan de andere kant van de Postjesweg, brandde rond 4 uur een BMW uit. De politie onderzoekt of dat een vluchtauto was en heeft de auto weggesleept voor nader onderzoek.



Buurtbewoners hadden donderdagavond schoten gehoord, waarna de politie Tasic zwaargewond aantrof voor één van de portiekwoningen aan de Piet Mondriaanstraat, bij de hoek met de Jan Tooropstraat. Hij was niet meer aanspreekbaar.



Het is nog onduidelijk door hoeveel kogels hij is getroffen.De politie roept getuigen van de schietpartij op zich te melden, ook als ze beeldmateriaal hebben.