Geluk bij een ongeluk: 90 euro korting op boete voor parkeren op gehandicaptenparkeerplaats

Dat is de uitkomst van een rechtszaak onlangs waarbij de kantonrechter in Amsterdam bepaalde dat mensen gebruik mogen maken van het verlaagde tarief dat per 1 maart is ingegaan, zegt Nick Voorbach van verkeersboete.nl.

In de zaak die door Voorbach is aangespannen voor een cliënt uit Amsterdam stelde de rechter eind december ‘aansluiting te zoeken bij’ het feit dat het sanctiebedrag voor parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats als een van de weinige sancties binnen afzienbare tijd zou worden verlaagd van 400 euro naar 310 euro.

Formaliteit

Om hoeveel zaken het gaat in Amsterdam is niet bekend, daarover kan de gemeente geen uitspraak doen. Voorbach schat in dat het om duizenden gevallen gaat. “Amsterdam is de stad waar veruit de meeste bekeuringen worden uitgeschreven en mensen die in beroep gaan, moeten vaak veel geduld hebben voor ze aan de beurt zijn. Die zitten allemaal nog in de pijpleiding en kunnen om te beginnen het boetebedrag naar beneden laten aanpassen.”