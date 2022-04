Geluks- en pechvogels: deze achtstegroepers weten naar welke middelbare school ze gaan: ‘Ik ging gillen’

Marwa Bouziani (12) zit op de Lukasschool in Nieuw-West en gaat naar haar eerste schoolkeuze: Het Calandlyceum

‘Mijn moeder gaat lasagne maken om het te vieren’

“Ik had het een beetje verwacht, maar ook weer niet verwacht. Veel kinderen willen naar het Calandlyceum dus misschien zou het niet lukken. Maar ik ben aangenomen en daarom ben ik heel vrolijk. Mijn zus zit ook op die school, een goede vriendin van mij gaat er ook heen en de school is dicht bij waar ik woon.

Ik heb een tl-havoadvies gekregen en ga proberen havo te halen. Later wil ik namelijk juffrouw worden. Om mijn eerste plek te vieren gaat mijn moeder speciaal voor mij lasagne maken, dat vind ik heel lekker. Ik moet wel nog even wachten met eten, want het is ramadan.”

Merijn Jas (11) zit op basisschool Elzenhagen in Noord en gaat naar zijn negende schoolkeuze: het 4e Gymnasium.

‘Ik was verbaasd en verdrietig tegelijk’

“Eerst vond ik het niet zo leuk, want het 4e Gymnasium stond op mijn negende plek. Ik wilde het liefst naar het Hyperion Lyceum. Waarom heb ik mijn negende plaats gekregen, dacht ik. Ik was verbaasd en verdrietig tegelijk toen ik het hoorde. En ook een beetje boos. Maar toen gingen we een video kijken over de school waar ik heenga en toen ging dat wel over.

Uiteindelijk lijkt het me nu toch een leuke school. Ik heb een vwo-advies en wil later iets met techniek doen, of met computers, maar dat weet ik nog niet zeker.”

Damalie Darko (11) zit op basisschool de Polsstok in Zuidoost en gaat naar haar tweede schoolkeuze: het Marcanti College

‘Eerst was ik gechoqueerd’

“Eigenlijk wilde ik naar het IJburgcollege, dat is mijn nummer één. Maar ja, we moeten het gewoon doen met deze uitslag. Ik ga naar het Marcanti College. In het begin, toen ik net hoorde dat ik naar mijn tweede keuze moest, was ik gechoqueerd. De afgelopen weken ging ik vaak naar de meester om te vragen hoe lang het nog duurde tot de uitslag. Ik was gespannen, nu ben ik weer ontspannen en ook wel weer blij.

Het had erger kunnen zijn. En het Marcanti College is eigenlijk ook wel een leuke school. Mijn advies is vmbo-kader, maar ik ga doorleren, want ik wil gynaecoloog worden. Ook al ga ik niet naar mijn nummer één, ik mag wel zelf kiezen wat we gaan eten vanavond. Het wordt döner bestellen of McDonald’s. Ik denk dat het een McDonald's-menu wordt.”

Keet den Heijer (12) zit op de 8e Montessorischool in Oost gaat naar haar eerste keuze: het IVKO

‘Eerst ging ik gillen en daarna was ik heel blij’

“Om half vier ging ik meteen kijken wat de uitslag was. Ik zag direct dat ik naar mijn eerste keuze mocht. Eerst ging ik gillen en daarna was ik heel blij. De groep 8-app zit vol met berichten. Iedereen is blij voor zichzelf of voor iemand anders, dat is echt heel leuk. Ik ga naar IVKO, dat is een kunstschool voor mavo en havo. Dat is ook mijn advies.

Later wil ik interieurarchitect worden en ik houd van creatief bezig zijn. Daarom wilde ik naar IVKO. Naar de andere vijf scholen op mijn lijst wilde ik echt niet. Ik heb die gewoon ingevuld omdat ik iets moest invullen. Tegen de kinderen die niet op hun eerste keuze terecht zijn gekomen wil ik zeggen dat het alsnog fijn kan zijn. Ik hoop dat ze het leuk gaan hebben.”

Faizaan Rodjan (11) zit op de Lukasschool en gaat naar zijn eerste keuze: het Calandlyceum

‘Ik was bang dat ik niet op deze school zou komen’

“We zijn thuis aan het vasten, maar vanavond ga ik zeker een taartje eten om te vieren dat ik naar de school van mijn eerste keuze ga. Een red velvet taartje hoop ik. Mij gaat het vooral om hoe je je op een school voelt en de eerste indruk. Die was op het Calandlyceum meteen goed. Daarom heb ik die school op mijn nummer één gezet.

Het duurde best lang voor we de uitslag kregen en ik was bang dat ik niet op deze school zou komen. Ik heb een vwo-advies en ik wil misschien accountant worden. Technische dingen en online dingen spreken me heel erg aan, maar ik houd ook veel van voetballen, basketballen, taekwondo en een beetje van Fortnite.”

Marinus Mangano (10) zit op de 8e Montessorischool en gaat naar zijn eerste keuze: het Amsterdams Lyceum

‘Ik vond het heel spannend’

“Mijn vader is Italiaans en op het Amsterdams Lyceum kan je ook Italiaans als vak kiezen. Ik wilde daarom heel graag daarheen en het is gelukt. Ik ben op mijn eerste plek terechtgekomen, dus ik ben heel blij. Meteen toen ik het hoorde heb ik mijn vader gebeld. Die is ook heel blij.

Tijd om vrienden te bellen had ik niet, want ik moest meteen naar tekenles. Mijn schooladvies is vwo, maar ik wil naar het gymnasium, want ik wil graag Latijn leren en ik vind Griekse goden en mythen heel leuk. Later wil ik kunstenaar worden. Wat voor kunstenaar, dat weet ik nog niet.”