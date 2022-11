Gemeente Amsterdam breidt cameratoezicht in Holendrecht uit

Het cameratoezicht in Holendrecht is sinds 15 november uitgebreid naar de hele wijk in Zuidoost. De gemeente Amsterdam stelt dat de openbare orde er dusdanig wordt verstoord dat deze maatregel nodig is.

Volledig scherm Winkelcentrum Holendrecht. © Berlinda van Dam/ANP

Van augustus 2020 tot en met augustus 2021 zijn door de politie 80 incidenten geregistreerd in Holendrecht. Dat waren onder meer ruzies, diefstal van tweewielers en overlast door jongeren. Ook blijkt uit een enquête van de gemeente dat bewoners zich in Holendrecht onveiliger voelen dan in andere buurten en dat ze vaker slachtoffer zijn van criminaliteit. Van de ondervraagden was 75 procent was voorstander van het instellen van cameratoezicht.

Lees ook PREMIUM Straatkoning Joey AK houdt Amsterdamse wijk in zijn greep, zelfs met enkelband van justitie

‘Holendrecht betreft een gebied waarin criminele groepen zich hebben verenigd, hetgeen niet alleen leidt tot een gevoel van onveiligheid onder bewoners, maar ook daadwerkelijke ingrijpende geweldsincidenten in de buurt. Zo zijn er meldingen van drugsdealen, geweldsincidenten, intimidatie van bewoners (die melden),’ zo schrijft burgemeester Femke Halsema in haar besluit om de surveillance in te stellen.

Het cameratoezicht wordt ingesteld tot 31 december 2023. Het gebied beslaat de gehele buurt en wordt begrensd door de ondertunnelde A9 in het noorden, natuurterrein De Riethoek in het oosten en de metrolijn in het zuiden en het westen.

Eerder heeft de gemeente een alcoholverbod ingesteld in enkele straten in Holendrecht en zijn buurtteams ingezet. Ook is de omgeving van station Holendrecht aangewezen voor preventief fouilleren. Deze laatste maatregel loopt sinds oktober dit jaar tot januari 2023.

Zone6

Holendrecht zit in een ijzeren greep van gangsterrapgroep Zone6, met als bekendste leden Joël H. (ook bekend als ‘Joey AK’) en Danzel S. (bekend als ‘Bigidagoe’). Leden van deze groep zijn eerder in opspraak gekomen door een reeks geweldsincidenten: zo zijn H., S. en zeven anderen begin oktober gearresteerd voor ontvoering, en werd H. gezocht door de Surinaamse politie vanwege betrokkenheid bij een schietpartij in Paramaribo deze zomer.