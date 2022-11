Gemeente Amsterdam wil drie darkstores in West sluiten, dreigt met dwangsom

Volledig scherm Filiaal van flitsbezorger Flink aan de Nassaukade in Amsterdam. © ANP / Bart Maat

De darkstore van Getir op de Da Costakade had van de rechter al medio september moeten sluiten, omdat die niet onder de noemer detailhandel valt. Daarop bouwde de flitsbezorger de darkstore om tot ‘supermarkt’. Dat nieuwe concept is nu ook beoordeeld en voldoet volgens de gemeente niet aan de regels. Getir krijgt twee weken de tijd om op dat besluit te reageren. Mocht de gemeente dan alsnog de zaak willen sluiten, dan kan de flitsbezorger nog naar de rechter stappen.

Getir laat via een woordvoerder weten het besluit ‘onrechtvaardig’ te vinden. “Onze vestiging aan de Da Costakade is gevestigd op een locatie waar wij zijn toegestaan, waarbij er geen verschil is met de vele pizzeria’s, slijterijen en andere retailers die verkoop in de winkel combineren met thuisbezorging. De supermarkten van Getir worden op deze manier stelselmatig anders behandeld. Wij vragen de gemeente Amsterdam om ons gelijk te behandelen als andere winkels in de stad en zo het basisprincipe van gelijke behandeling in gelijke gevallen binnen onze rechtsstaat te respecteren.”

De situatie doet denken aan die van Getir op de Eerste Jacob van Campenstraat in De Pijp. Die darkstore moest ook dicht van de rechter, maar werd tevens omgebouwd tot supermarkt om ‘te voldoen aan de juridische vereisten van de gemeente’. Die ‘supermarkt’ kreeg 3 november al te horen dat ze niet voldeed aan de regels van de gemeente. Een proefproces lijkt daarmee in de maak. Als het tot een rechtszaak komt en de rechter besluit dat ook de omgebouwde supermarkt zijn deuren moet sluiten, lijken er geen juridische uitwegen meer om deze vestigingen open te houden.

Flink

Voor de vestiging van Flink op de Nassaukade geldt hetzelfde. Die zaak had ook half september moeten sluiten, maar werd ook omgebouwd tot supermarkt. Ook die voldoet volgens de gemeente niet aan de regels en heeft een voornemen tot last onder dwangsom ontvangen. Flink kan nog reageren op dat besluit en eventueel later aanvechten bij de rechter als de gemeente voet bij stuk blijft houden.

De darkstore van Flink op het Van Limburg Stirumplein kreeg op 4 oktober bericht van de gemeente dat die voornemens was om de zaak te sluiten. Flink ging tegen dat besluit in beroep en bouwde de darkstore niet om tot supermarkt. Het beroep is ongegrond verklaard en de gemeente wil dat de darkstore over twee weken dicht is. Flink kan ook hier nog naar de rechter stappen om de sluiting te voorkomen.

Flink laat via een woordvoerder in gesprek te zijn met de gemeente en verder niet te willen reageren.