Gemeente Amsterdam wil kleiner aandeel statushouders in gemengde wooncomplexen

NieuwsAmsterdam grijpt in op de wooncomplexen waar statushouders en Nederlandse jongeren samenwonen. Om voor rust te zorgen, moeten in de gemengde huisvestingen meer jongeren en minder statushouders verblijven.

Volledig scherm Stek Oost, waar in anderhalf jaar twintig aangiftes werden gedaan door bewoners. © Daphne Lucker

Aanleiding voor de maatregelen is onder meer de onrust bij Stek Oost eerder dit jaar. In dit gedeelde wooncomplex in de Watergraafsmeer wonen 250 jongeren en jonge statushouders samen, maar dat leverde sociale onveiligheid op. In anderhalf jaar tijd zijn er twintig aangiftes gedaan door bewoners. Daaronder een aantal zeer ernstige delicten.

Wethouders Rutger Groot Wassink (Opvang) en Zita Pels (Volkshuisvesting) stellen dat de intensiteit en impact van de incidenten groot is en maatregelen nodig zijn voor een veiliger leefomgeving. De maatregelen moet ervoor zorgen dat Nederlandse jongeren en statushouders zich veiliger voelen.

De meest ingrijpende maatregel is dat de verhouding gewijzigd wordt. Momenteel is de verdeling nog evenredig: vijftig procent statushouders, vijftig procent Nederlandse jongeren in elk wooncomplex. In de toekomst moeten er minder statushouders komen en meer jongeren, zodat de groep die er zit betere ondersteuning krijgt en meer zorg. Het beoogde effect is dat er hierdoor minder incidenten zullen zijn.

Woningcorporaties willen dit al langer

Onduidelijk is nog wat de verhouding exact wordt, maar de wethouders volgen hiermee adviezen op van onderzoekers én woningcorporaties. Onderzoekers adviseren een verdeling van twee derde of zelfs drie kwart Nederlanders in complexen met meer dan vijftig bewoners. De gedachte daarbij is dat kwetsbaren zich makkelijker kunnen optrekken aan niet-kwetsbaren.

Bij het eerder aangehaalde Stek Oost spraken vrouwen van stalking, seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld op de locatie. Een groep bewoners stuurde in september 2021 een noodkreet naar corporatie Stadgenoot. Zij gaven toen ook al aan, net zoals andere woningcorporaties, dat de de verhoudingen anders moeten en krijgen nu hun gelijk. De gemeente zegt in samenspraak met de woningcorporaties te kijken naar de verdeling.

Andere maatregelen: statushouders uit hetzelfde land worden minder vaak bij elkaar geplaatst om zo voor een ‘gemêleerde samenstelling’ te zorgen, en statushouders die niet zelfstandig kunnen wonen, zullen ergens geplaatst worden waar extra ondersteuning mogelijk is. Ook komt er meer psychosociale ondersteuning en krijgen statushouders contactpersonen die hun taal en cultuur kennen. Zij moeten een klankbord zijn dat een gevoel van veiligheid en stabiliteit creëert.

Minder rooskleurig

In 2016 werd het eerste gemengdwonencomplex geopend, Startblok Riekerhaven. Toenmalig wethouder Laurens Ivens (Wonen) zei dat het jongeren in de startblokken zou zetten voor ‘het echte leven’ en het moest statushouders helpen hun weg te vinden in de Amsterdamse samenleving. De raad was destijds ook enthousiast.

Inmiddels telt Amsterdam vijftien van dit soort wooncomplexen in verschillende stadsdelen, waar 1300 statushouders en Nederlandse jongeren wonen. Maar inmiddels blijkt een en ander minder rooskleurig te zijn dan de gemeente zich voorstelde. Veel statushouders hebben te maken met trauma’s en dat heeft effect op de plek waar zij wonen.

Een recent voorbeeld is ook de brand in Riekerhaven anderhalve week geleden. De politie doet nog onderzoek naar het voorval, maar volgens verschillende bewoners zou de 27-jarige verdachte psychische problemen hebben. Het zou ook om een statushouder gaan, al wil de politie dat niet bevestigen. Ruim 130 mensen moesten door de brand hun woning verlaten.

Nieuwe gemengde-huisvestingslocaties

Uit onderzoek blijkt overigens dat het zeker niet altijd slecht gaat, schrijven ook de wethouders. Het gaat vooral goed bij kleinere woongroepen. Zo wonen in de Baak Zuid van De Alliantie slechts 33 bewoners samen zonder problemen. Veel bewoners van het complex zijn tijdens de zomer zelfs gezamenlijk op vakantie geweest.

Bij grotere wooncomplexen ervaren bewoners het gemengd wonen ook positief, maar komt dit ‘ernstig onder druk’ te staan als er incidenten zijn. De komende jaren worden er dan ook nieuwe gemengde-huisvestingslocaties geopend, schrijven de wethouders, ook om de wooncrisis tegen te gaan.