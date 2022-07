Gemeente Amsterdam wil nog twee darkstores van Getir en Flink in West sluiten

NieuwsDe gemeente wil opnieuw dat twee vestigingen van flitsbezorgers sluiten. Het gaat om darkstores van Getir en Flink in West. Volgens de gemeente passen ze niet in het bestemmingsplan en zijn ze niet te legaliseren. De gemeente verwacht dat ze eind augustus dicht zijn.

Volledig scherm De darkstore van Flink aan de Nassaukade in het centrum van Amsterdam. © ANP

Voor Flink gaat het om de vestiging op de Nassaukade 373. De flitsbezorger heeft de darkstore verbouwd en aangepast om overlast te verminderen, maar volgens de gemeente haalt dat nog te weinig uit. Er zijn veel klachten en de overlast voor buurtbewoners blijft groot. Voor Flink is het de eerste keer dat het een vestiging moet sluiten. Eerder bleef de flitsbezorger nog buiten schot.

Getir is door de gemeente gesommeerd om de vestiging op de Da Costakade 106 te sluiten. Ook deze darkstore zou niet in het bestemmingsplan passen en ook hier staat de leefbaarheid in de straat onder druk.

Nieuwe regelgeving

De darkstores van Flink en Getir die nu moeten sluiten, zijn langs de nieuwe meetlat gelegd die de gemeente half mei bekendmaakte. Daarin staat dat bestaande en nieuwe vestigingen alleen nog op bedrijfsterreinen worden toegestaan en niet meer in woonwijken of gemengde woon-werkgebieden.

Wethouder Reinier van Dantzig zegt in een persbericht dat het van belang is dat een buurt leefbaar blijft om de stad aantrekkelijk te houden. ‘Dit betekent dat bedrijven, ondernemers en bewoners in harmonie samen moeten kunnen leven. Daarvoor is een goede ruimtelijke ordening van groot belang. De voorwaarden waaronder vestigingen kunnen openen zijn vastgelegd in het afwegingskader. Deze vestigingen passen niet in het beleid van de gemeente Amsterdam en daarom willen wij dat zij op deze locaties sluiten.’

Gesprek

Afgelopen week was er een gesprek tussen het college en de flitsbezorgers Gorillas, Getir en Flink. Het college heeft daarin nogmaals toegelicht onder welke voorwaarden vestigingen open mogen. Zapp was afwezig; die flitsbezorger maakte twee weken geleden bekend Nederland hoogstwaarschijnlijk te verlaten. De enige flitsbezorger die 24 uur per dag bezorgt, heeft nog maar drie vestigingen over in Amsterdam. Twee andere in West en De Pijp werden al gesloten door de gemeente.

Voor Getir is het de tweede darkstore die op last van de gemeente dicht moet. Ook die in De Pijp op de Eerste Jacob van Campenstraat veroorzaakt volgens de gemeente te veel overlast. Getir is het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan. Die dient woensdag bij de rechtbank in Amsterdam. In de tussentijd paste Getir de winkel aan en zette er onder andere een toonbank in, zodat consumenten ook producten in de winkel kunnen kopen.

Bij eerdere rechtszaken bleek dat rechters de darkstores van flitsbezorgers niet in de categorie detailhandel vinden vallen, omdat consumenten er geen producten kunnen kopen. Of de rechter de darkstore na de aanpassing wel als detailhandel ziet, zal de rechtszaak uit moeten wijzen. Een vestiging van Gorillas aan het Gerard Douplein in De Pijp sloot twee weken geleden. De gemeente had deze darkstore eerder al gesommeerd te sluiten. Gorillas vocht dat besluit aan, maar tevergeefs.

Zienswijze

Getir en Flink kunnen bij de gemeente nog een zogenoemde zienswijze indienen, waarmee ze bezwaar maken tegen het besluit. Als dat de gemeente niet op andere gedachten brengt, moeten ze sluiten of naar de rechter stappen en een voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee zouden ze dan tot aan de uitspraak open kunnen blijven. Doen ze die aanvraag niet en blijven ze alsnog open, dan volgt een last onder dwangsom van in totaal 20.000 euro. De gemeente verwacht dat beide darkstores eind augustus dicht zijn.

Flink laat schriftelijk via een woordvoerder weten zich niet in het besluit van de gemeente te kunnen vinden. ‘Eerder dit jaar is deze locatie opnieuw ingericht, juist om overlast te voorkomen. In de afgelopen maanden zijn er nul klachten binnengekomen. Dit voornemen lijkt alleen op basis van verouderde klachten te zijn. We hebben de gemeente gevraagd naar een update van klachten, die we nog niet hebben gekregen.’ Ook zegt de flitsbezorger dat de winkel inmiddels zodanig is ingericht dat winkelend publiek er ook producten in de winkel kunnen kopen. ‘Dat maakt dat deze locatie niet anders is dan andere winkels.’ Flink zegt opnieuw in gesprek met de gemeente te willen gaan ‘om deze misverstanden weg te nemen’.