Gemeente gaat containerwoningcomplexen controleren op brandveiligheid

De gemeente gaat komende maand alle Amsterdamse containercomplexen die tijdelijk worden gebruikt, onderzoeken op brandveiligheid. Dat heeft wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) dinsdag aan de gemeenteraad laten weten. Aanleiding is de brand die ruim twee weken geleden uitbrak in containercomplex Startblok Riekerhaven.

Sinds de brand zijn bij de gemeente ‘vele mailtjes’ binnengekomen van bezorgde bewoners van andere containerwoningen, zo kwam eerder in de raad ter sprake. Zij vragen zich af of het bij hen wél brandveilig is, als dat bij Startblok Riekerhaven niet het geval was. Daags na de brand stelde de brandweer in een rapport dat Riekerhaven voldeed aan de brandvoorschriften, maar dat er desondanks sprake was van een ‘brandonveilige situatie’.