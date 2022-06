Gemeente gaat in gesprek met abortuskliniek over bescherming tegen demonstranten

Het stadsbestuur gaat in gesprek met de Abortuskliniek Amsterdam over hoe de veiligheid van vrouwen gegarandeerd kan worden. Dat zei loco-burgemeester Marjolein Moorman woensdag tegen de raad na een oproep vanuit deze kliniek voor een grotere bufferzone voor demonstraties.

Volledig scherm Solidariteitsdemonstratie voor het abortusrecht op de Dam. Door het besluit in de VS om een einde te maken aan het grondwettelijke recht op abortus staat het onderwerp ook in Nederland weer op de agenda. © ANP / ANP

In Het Parool zei directeur Rob Benschop van de Abortuskliniek Amsterdam woensdag dat passanten steeds vaker in discussie raken met demonstranten. “Met regelmaat staan de anti-abortusdemonstranten voor de kliniek,” zegt Benschop. “Ze staan aan de overkant van de straat met twee rijbanen en de trambaan ertussen. Maar wat ons betreft zouden ze nog verder weg moeten staan.” Bij een kliniek in Arnhem is bijvoorbeeld een bufferzone van 500 meter.

Lees ook PREMIUM Amerikanen vrezen dat ook homorechten en voorbehoedsmiddelen op de helling gaan

In afwezigheid van burgemeester Halsema beantwoordde loco-burgemeester Marjolein Moorman vragen vanuit de raad. “Dit is een situatie waarbij twee grondrechten botsen. Vrouwen moeten veilig over straat kunnen, maar het recht op demonstreren is zeer belangrijk.” In gesprek met de abortuskliniek wil Moorman dan ook beide groepen tevreden stellen en eventueel verdere maatregelen nemen. Ook zal er contact worden opgenomen met de burgemeester van Arnhem.

Eerder liet burgemeester Halsema al weten met de politie de situatie continu in de gaten te houden.

‘Pal voor rechten van vrouwen’

Door het besluit van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten om een einde te maken aan het grondwettelijke recht op abortus staat het onderwerp ook in Nederland weer op de agenda. Moorman noemde het ‘onvoorstelbaar’ dat het recht op abortus verder onder druk is komen te staan en stelde dat het college ‘pal zal staan voor de rechten van vrouwen die een abortus willen’.

Er zijn twee abortusklinieken in Amsterdam. Als er behoefte is vanuit de andere kliniek zal ook daar het gesprek mee worden aangegaan. Zaterdag vindt een grote solidariteitsdemonstratie plaats op de Dam voor het abortusrecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.