Gemeente: Haarlemmerstraat weer open voor auto’s, maar autoluw blijft het streven

Volledig scherm Handhavers houden mensen tegen die toch de Haarlemmerstraat in willen rijden. © Joris Van Gennip

Buurtbewoners hebben onlangs een brief ontvangen waarin wordt aangekondigd dat in de week van 9 tot en met 13 mei de borden zullen worden weggehaald uit de straat en gemotoriseerd verkeer daarna weer welkom is.

In juli 2020 besloot de gemeente auto's en scooters te weren uit de straten en de voetgangerspaden eenrichtingsverkeer te maken, zodat bezoekers beter 1,5 meter afstand konden bewaren. Buurtbewoners reageerden met gemengde gevoelens op de maatregelen.

Een groep buurtbewoners die het oneens was met de maatregel om auto’s te weren uit de twee straten, stapte zelfs naar de rechter. Zij stelden dat de doorstroming van het autoverkeer verslechterde en dat het vinden van een parkeerplaats ‘nog lastiger’ werd. Vooral oudere buurtbewoners vonden dat de gemeente daar te weinig rekening mee hield. De rechter ging daar niet in mee en hield de autostop in stand.

Dubbele agenda

Ook vermoedden de buurtbewoners destijds dat de gemeente een dubbele agenda had. “Het eigenlijke doel van de maatregel is het autoluw maken van de binnenstad,” zeiden ze bij de rechter en ze waren bang dat de maatregel permanent zou worden. Daar lijken ze nu gelijk in te krijgen.

Volgens een woordvoerder van stadsdeel Centrum is het overgrote deel van de buurt de maatregelen om de straat autoluw te maken goed bevallen. Uit een enquête is naar voren gekomen dat driekwart van de bewoners en ruim zestig procent van de ondernemers vóór een autoluwe straat is, aldus de woordvoerder. “Er wordt nu een plan voorbereid om deze situatie permanent te maken, die gaat eerst nog langs de stadsdeelcommissie.” Het streven is dan dat de werkzaamheden om de Haarlemmerstraat- en dijk permanente autoluw te maken, starten in 2023.

