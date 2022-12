Gemeente legt huurder boete van 12.000 euro op, wordt teruggefloten door rechter

Podcast Waarom Amsterdam de metro wil verlengen naar Hoofddorp (en de bruggen over het IJ dan?)

Een Amsterdams probleemkind, een infrastructureel drama en een financiële strop. Over de Noord/Zuidlijn is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Maar net nu die ellende een beetje vergeten is, haalt Amsterdam miljoenen uit de kast om diezelfde metrolijn te verlengen naar Hoofddorp. Waarom? En wat heeft de stad daaraan?

29 november