Gemeente onderzoekt met proefsluiting of schaakbord Max Euweplein overlast veroorzaakt

De gemeente onderzoekt of het schaakbord op het Max Euweplein voor overlast zorgt die ondernemers en omwonenden van het plein ervaren. Het bord is daarom enkele weken afgesloten.

Volledig scherm Het afgesloten schaakbord op het Max Euweplein. © Tim Wagemakers

Het Max Euweplein wordt binnenkort heringericht. Met het onderzoek wil de gemeente uitzoeken of het grote schaakbord terug kan keren. “We onderzoeken of het schaakbord hetgeen is waardoor overlast wordt ervaren,” aldus een woordvoerder van de gemeente. “Mocht het schaakbord verdwijnen, dan komt het wel in een andere vorm terug.” Hoe dat er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk.

Het schaakbord, dat sinds 1996 op het plein ligt, is onderwerp van discussie sinds nagedacht wordt over de herinrichting van het Max Euweplein. Het drukke, relatief kleine plein kent veel voetverkeer van toeristen en uitgaanspubliek, en dan ligt er ook nog het schaakbord. Dat trekt volgens ondernemers en omwonenden alcoholisten aan.

Het stadsdeel nam eerder al maatregelen om de vele gebruikers van het plein in betere banen te leiden. Zo is het asfalt van het fietspad vervangen door klinkers om fietsers minder hard te laten fietsen, en zijn de bankjes bij de bomen weggehaald om alcoholisten te ontmoedigen op het plein te zitten.

Rustige mensen

Overlast of niet, het schaakbord heeft genoeg fans: ruim 3000 mensen ondertekenden al een petitie die pleit voor behoud van het spel.

Paul van der Sterren, schaakgrootmeester en voorzitter van schaakinstituut Max Euwe Centrum, vertelde in april aan Het Parool dat hij vindt dat de overlast overdreven wordt. “De overlast is er, en dat is vervelend voor ondernemers en bewoners. Maar het is niet juist om daar de schakers de schuld van te geven.”

Van der Sterren: “Er is een groep daklozen met een paar asociale elementen binnen de gelederen. Omdat er ook een enkele schaker tussen zit, zijn in de ogen van de tegenstanders alle schakers op het plein asociaal. Terwijl schakers over het algemeen juist heel rustige mensen zijn.”

Eerder werd ook al nagedacht over alternatieven voor het grote schaakbord: zo kwamen een mogelijke verhuizing naar het Vondelpark of de optie van een aantal kleinere schaaktafels op het plein voorbij. Ook werd er gekeken of het verplaatsen van het bord naar een van de leegstaande winkels op het plein een optie is. Vanaf 12 september kan er in ieder geval (voorlopig) weer geschaakt worden.