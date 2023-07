Gemeente treedt op tegen guerrillamarketing Swapfiets en Oatly

Nieuws Beoogde vijf speelste­den bekend voor WK Vrouwen 2027, Amsterdam wil openings­wed­strijd

Amsterdam hoopt dat de openingswedstrijd van het WK Vrouwen in 2027 in de Johan Cruijff Arena gespeeld wordt. De KNVB maakte vandaag bekend welke vijf steden het WK Vrouwen in 2027 willen faciliteren. ‘We willen het vrouwenvoetbal verder stimuleren.’