Gemeente wil grote schaakbord Max Euweplein naar Museumplein verhuizen

Manodj B. bekent doodsteken studente Sumanta Bansi: ‘Uit zelfverde­di­ging’

Manodj B. (43), die vorig jaar door de rechtbank in Alkmaar werd veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van Sumanta Bansi in 2018, zegt nu dat hij dit uit zelfverdediging heeft gedaan. B. zegt ruzie met haar te hebben gekregen, waarop zij een mes zou hebben gepakt. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in het hoger beroep van de zaak bij het hof in Amsterdam.

30 januari