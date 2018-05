'Gemeente wist dat aanvaller Joods restaurant radicaliseerde'

Nadat de Syriër eind vorig jaar met een knuppel de ruiten insloeg van het restaurant, werd hij alsnog ondergebracht in het Amsterdams programma voor geradicaliseerde moslims. Advocaat Willem van Vliet van deze Saleh A. bevestigt tegen de krant dat zijn cliënt, die in afwachting van zijn proces nog altijd in Amsterdam woont, nu is opgenomen in de radicaliseringsaanpak. Hij weet ook van de eerste melding over signalen van radicalisering.