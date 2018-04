Gemeente zoekt partij voor 'kluskantoorvilla' bij de Amstel

Het pand van 946 vierkante meter is verdeeld over drie lagen en een kelder, beschikt over tuin rondom, een schuur en dient omgebouwd te worden tot appartementen: minimaal twee en maximaal zes. Op de kavel van 1865 vierkante meter mag niets nieuws gebouwd worden. "De gemeente wil het aangezicht van het pand niet verstoren," vertelt makelaar Martijn Peters. Parkeren op de kavel kan ook niet, maar per woning is er wel één parkeervergunning te vergeven, meldt de gemeente.

Zuidergasfabriek

Het jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt €84.367 per jaar of is eenmalig af te kopen voor €3.530.000. Tegenover het gebouw wordt een park aangelegd, waar je vanuit de voorkant uitzicht op hebt.



De kantoorvilla deed sinds de oplevering in 1911 dienst als directiegebouw van de voormalige Zuidergasfabriek die op het terrein gevestigd was. Later werd de villa gebruikt door Nuon, tot ook die het pand in 2014 verliet.



Amstelkwartier

De gemeente Amsterdam kocht in dat jaar de grond waarop momenteel het Amstelkwartier verrijst en in twee fasen 2450 woningen worden gerealiseerd.



Met name die ligging is opvallend: te midden van alle nieuwbouw is het monument een vreemde eend in de bijt.