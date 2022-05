Gemeente zoekt ruimte voor tijdelijke uitbreiding van het Bijlmer Parktheater

De gemeente zoekt op korte termijn uitbreiding voor het culturele aanbod in Zuidoost. Het Bijlmer Parktheater heeft veel te weinig ruimte: het heeft slechts één zaal en is tevens de enige theaterzaal in stadsdeel Zuidoost. ‘We barsten uit onze voegen.’

Volledig scherm Het Bijlmer Parktheater © Jakob Van Vliet

‘Voor de huidige omvang en inwonersaantallen van het stadsdeel is er nu al een tekort aan voorzieningen en het stadsdeel zal de komende periode alleen maar verder groeien,’ schrijft wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een lopend haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van het Bijlmer Parktheater.

De gemeente zoekt sinds anderhalf jaar naar een antwoord op de groeiende vraag naar ruimte voor cultuur in het stadsdeel. Er is behoefte aan extra repetitieruimte, aan extra theaterzaalcapaciteit en meer ruimte voor voorzieningen zoals een foyer, garderobe en werkplaats. Volgens het onderzoek zou een gebouw van zo’n 6600 vierkante meter nodig zijn. Het huidige theatergebouw is circa 2000 vierkante meter. Zo’n forse uitbreiding is op de huidige locatie niet mogelijk.

Knelpunten

‘Zowel de activiteiten van het theater zelf, als de activiteiten van de partners die het gebouw gebruiken, zijn gegroeid en zullen de komende periode verder groeien. Dit is een positieve ontwikkeling voor het kunst- en cultuuraanbod in Zuidoost. Helaas is voor deze groei onvoldoende plek in het huidige gebouw,’ stelt Meliani. Een van de conclusies is dat er op korte termijn een tijdelijke extra plek nodig is voor de programmering van het Bijlmer Parktheater zelf en van partners.

Of er uiteindelijk een nieuw theatergebouw komt op een andere plek in Zuidoost is aan het nieuwe college en de gemeenteraad, besluit Meliani haar brief.