Gemeenten schrappen teksten over duurzaamheid deelscooters, ‘greenwashing klakkeloos overgenomen’

Amsterdam­se studenten­ver­e­ni­ging schorst dispuut na ‘mensonte­ren­de’ opdrachten

Bij de ontgroening van een dispuut van de Amsterdamse studentenvereniging Lanx hebben in november ‘ernstige misstanden’ plaatsgevonden. Een ‘vluchteling regelen’ en een vrouw ‘naaien’ in een steeg waren twee van de opdrachten die nieuwe leden moesten uitvoeren. De Vrije Universiteit denkt na over mogelijke maatregelen.