Gerechtshof: geruchtmakend ontslag topman VCKG onterecht

NieuwsHet Amsterdamse handelsbedrijf VCKG heeft vorig jaar zijn topman ten onrechte ontslagen. Volgens het gerechtshof in Amsterdam is niet voldoende gebleken dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag en misleiding.

Volledig scherm De oud-topman van VCKG stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten, met succes. © Getty Images

Van Caem Klerks Groep (VCKG) is een import- en exportbedrijf in de Houthavens. Het handelt vooral in dranken en luxewaren als parfums. Door deze elders in de wereld goedkoop in te kopen en vervolgens tegen meerprijs door te verkopen, behaalt het miljoenenbedrijf mooie resultaten, mede dankzij het beleid van de nu 39-jarige oud-topman, die in 2009 als loopjongen bij het bedrijf begon.

In augustus 2020 ontsloeg het Amsterdamse bedrijf topman Ghassan Srour op staande voet. Uit intern onderzoek, uitgevoerd door forensisch accountant Integis, zou zijn gebleken dat de Libanees zich schuldig had gemaakt aan wangedrag. Hij zou zich racistisch en antisemitisch hebben uitgelaten en zou, zonder medeweten van zijn werkgever, zelf handeltjes in drank en luxespul hebben opgezet.

Ook was er volgens dat onderzoek sprake van misbruik van bedrijfsgelden, die besteed zouden zijn aan strippers, prostituees en andere uitspattingen. Berichten en beelden die daarop wezen waren gevonden op zijn telefoon van de zaak.

De man stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten, om achterstallige betalingen en een schadevergoeding van in totaal 2 miljoen euro te eisen. Maar de kantonrechter stelde hem een jaar geleden in het ongelijk. Door voor eigen rekening te hebben gehandeld, zou hij zijn arbeidscontract hebben geschonden. Over de andere aantijgingen liet de rechter zich niet uit.

Onvoldoende onderbouwd

Deze week bleek echter dat het gerechtshof die uitspraak afgelopen februari heeft teruggedraaid. Volgens het Hof is geen van de 15 redenen die VCKG had aangedragen voor het ontslag, voldoende hard gemaakt. Het forensisch rapport is volgens de rechters onvoldoende onderbouwd.

Dat het onderzoek destijds pas vier dagen liep toen het ontslag werd aangezegd, terwijl Integis vooraf aangaf vier weken nodig te hebben, draagt bij aan het oordeel. Ook is de oud-topman voor dat onderzoek niet gehoord.

Het ontslag wordt niet teruggedraaid – omdat geen van de partijen daar behoefte aan heeft – maar VCKG moet de oud-topman wel een vergoeding van ruim 332.000 euro betalen, en de na de vorige rechtszaak opgelegde vergoedingen van bijna 48.000 euro moet hij terugkrijgen. Ook geldt het opgelegde concurrentiebeding niet meer, met terugwerkende kracht.