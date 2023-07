Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Amsterdam vandaag

indebuurt.nl Gemist: de sluiting van de Berlage­brug, een nieuw restaurant in Amsterdam en Fleur is HOT op social media

Even bijlezen wat je de afgelopen week allemaal gemist hebt op indebuurt. Alles over de sluiting van de Berlagebrug, een nieuw Indiaas restaurant met nu al 24 miljoen volgers op Instagram, Amsterdammer van de week Fleur is HOT op social media en veel meer.