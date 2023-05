Gespot! Adeline: 'Elke buurt in Amsterdam heeft leuke vintagewinkels'

Nieuws ‘OM legt beslag op braaklig­gend stuk grond in Duivend­recht van ex-schoonzoon Poetin’

Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op een stuk grond in Duivendrecht dat in handen is van Jorrit Faassen, de ex-schoonzoon van Vladimir Poetin. Dat schrijven Follow the Money, The Guardian en Proekt Media op basis van gezamenlijk onderzoek.