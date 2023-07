Gespot! Frank: 'Ik winkel het liefst bij deze twee zaken in de Bilderdijkstraat'

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Eddie: 'Mijn dvd-collectie is zó groot dat mijn dochters op één kamer slapen'

Achter de muren van een betonnen flat in Oost ligt het nest van een filmfreak. Ed Slotboom (53) bouwt daar al bijna dertig jaar aan een strikt geordende collectie van actiefiguren, filmposters en zo’n 14.000 dvd’s. Ed: “Films doen me denken aan mijn zomervakanties; dan gingen mijn broer en ik alle videotheken in Amsterdam af. Verder herinner ik me niks van mijn jeugd.”