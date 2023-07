Gespot! Monica: 'Kledingwinkels in Amsterdam moeten langer open blijven'

Oproep Oproep: ben jij de trotse bezitter van een zwembad in Amsterdam?

Voor een zomerserie in Het Parool zijn wij op zoek naar zwembaden in alle vormen en maten. Van een privézwembad in de tuin, een inpandig zwembad in de kelder tot een jacuzzi op het dak tot een waterton op het balkon. Kortom: ben je een trotse zwembadbezitter en woon je in Amsterdam en omgeving? Mail een omschrijving en foto van jouw zwembad naar foto@parool.nl onder vermelding van ‘Zwembad’. De leukste/mooiste/gekste baden komen wij fotograferen voor publicatie op Parool.nl en in de krant.