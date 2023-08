Gespot! Sara: 'Ik vind het onnodig om alles nieuw te kopen'

Politie onderzoekt mogelijk verband tussen autobrand Diemen en drie andere zaken

De politie onderzoekt of er een verband is tussen een autobrand in de nacht van donderdag op vrijdag in Diemen en drie andere zaken. De auto brandde rond 23.30 uur grotendeels uit aan de Rode Kruislaan. De politie vermoedt dat de auto opzettelijk in brand is gestoken.