Getir stapt naar Raad van State om Amsterdams bestemmingsplan voor flitsbezorgers van tafel te krijgen

Flitsbezor­gers mogen in Amsterdam alleen nog op bedrijven­ter­rein

Flitsbezorgers in Amsterdam mogen zich alleen nog vestigen op bedrijventerreinen en niet meer in woongebieden. Bij hoge uitzondering mogen er zogeheten darkstores in gemengde woon-werkgebieden. De gemeenteraad stemde woensdag in met een bestemmingsplan daarover. Door het besluit zullen circa tien vestigingen in de stad waarschijnlijk op termijn hun deuren moeten sluiten of verhuizen.