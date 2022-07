Getuige ‘5089’ sprak al sinds najaar over band plegers moord Peter R. de Vries en groep-Taghi

Dat bleek woensdag op een inleidende zitting in de zaak over poging tot doodslag op een Pool in Zeewolde, in oktober 2021, waarin Krystian M. (27) een van de verdachten is. Krystian M. is maandag in zijn cel aangehouden voor het op afstand aanjagen van de moord op De Vries via ijzingwekkend berichtenverkeer met vermoed schutter Delano G. (22) en chauffeur en vermoed voorbereider van de moord Kamil E. (36), tegen wie justitie onlangs levenslang heeft geëist.