Getuigenis wakkert vuur aan onder zaak Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het relaas van de beschermde getuige met codenaam 5089 pas dinsdag ingebracht, terwijl die al sinds tenminste 2 november zeer uitvoerige verklaringen aflegde over de moord op Peter R. de Vries. Omdat de getuige de vermoede schutter Delano G. (22) en chauffeur en verondersteld voorbereider Kamil E. (36) in zijn gedetailleerde verhaal koppelt aan de organisatie van Taghi, en naar Taghi (‘oom’) wijst als opdrachtgever voor de moord op De Vries, kunnen de rechters niet anders dan kennis nemen van diens relaas.

‘Uit de begeleidende e-mail van het OM leidt de rechtbank af dat het onderzoek niet volledig is geweest,’ schrijft de rechtbank zuinig in een persbericht. ‘De rechtbank ziet zich daardoor genoodzaakt het onderzoek te heropenen om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de nieuwe stukken en om de verdediging en het Openbaar Ministerie in de gelegenheid te stellen op de stukken te reageren’.

Vonnis lijkt uitgesloten

Voor aanstaande maandag is een extra zitting ingelast waarin de rechtbank met de officieren van justitie en de advocaten van de verdachten bespreekt hoe het verder moet met de zaak. Het was de bedoeling op 14 juli uitspraak te doen. Die zitting gaat vooralsnog door, maar het lijkt uitgesloten dat de rechtbank dan vonnis kan vellen in de zaak waarin twee keer levenslang is geëist.

Het ligt voor de hand dat de rechtbank ‘getuige 5089' zal willen horen, omdat hij spreekt over het motief van Delano G. en Kamil E. Tot nu toe had het OM wat dunnetjes onderbouwd dat het niet anders kan dan dat De Vries is doodgeschoten omdat hij vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen Taghi en diens organisatie. De getuige kleurt dat scenario verder in.

Waarom het OM de verklaringen niet eerder heeft ingebracht is niet geheel duidelijk. Het idee leeft dat de onderhandelingen over zijn bescherming pas zeer recent tot een afspraak hebben geleid, maar dat zou erg toevallig zijn en wordt bovendien niet door alle partijen geloofd.

Aanjagen van de moord

‘Getuige 5089' is een goede bekende van Krystian M. (27). Die zat al vast voor betrokkenheid bij de poging tot doodslag op een Pool in Zeewolde in oktober 2021. Maandag werd M. in zijn cel aangehouden voor het op afstand aanjagen van de moord op De Vries, via ijzingwekkend berichtenverkeer met de vermoede uitvoerders. Op een zitting in de zaak over de moordpoging in Zeewolde noemde een rechter in Lelystad dinsdag overigens de volledige naam van getuige 5089. Zijn complete personalia zitten ook in de dossiers over deze moordpoging en de moord op De Vries. De getuige spreekt verder over nog meer zware misdrijven van de kringen rond Krystian M., waaronder een ontvoering waarbij ook twee kinderen betrokken waren.

Uitgerekend een jaar nadat Peter R. de Vries op 6 juli werd neergeschoten in de Amsterdamse binnenstad is het een buitengewoon rumoerige week voor diens nabestaanden. Behalve Krystian M. zijn op Curaçao en in Spanje maandag verdachten van 26 en 27 jaar gearresteerd die De Vries meteen na de aanslag in de Lange Leidsedwarsstraat lijken te hebben gefilmd. In de visie van de politie deden ze dat mogelijk om de beelden zo snel mogelijk via sociale media te verspreiden, zodat de maatschappelijke impact van de aanslag zo groot mogelijk zou zijn.