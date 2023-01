Gewonde bij schietpartij in Zuidoost, dader op de vlucht

De schietpartij gebeurde omstreeks 15.40 in de Arènpalmstraat in de Bijlmer. Vlak erna waren politie en enkele ambulances ter plaatse. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De politie laat weten dat de gewonde in zijn been is geschoten en dat hij aanspreekbaar is. De dader is na de schietpartij gevlucht, volgens de politie ‘mogelijk in een witte auto’.