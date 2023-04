Gewonde bij steekpartij in Amsterdam-Noord

Nieuws Nog ‘weinig liefde’ tussen BBB en beoogde coalitie­part­ners in Noord-Hol­land

In de Provinciale Staten van Noord-Holland leggen PvdA en GroenLinks zich nog niet neer bij het buitensluiten van D66, in de onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur. Dat bleek woensdagavond in een debat over het advies van verkenner Ankie Broekers-Knol.