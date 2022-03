Gewonde door woningbrand Vrolikstraat

Nieuws Gemeente­raad Landsmeer is klaar met festivals in het Twiske

De gemeenteraad van Landsmeer wil geen festivals meer in het Twiske. Ook de aangekondigde laatste editie van Welcome to the Future kan komende zomer niet doorgaan, zo maakte een meerderheid van de raad donderdag duidelijk tijdens de laatste vergadering voor de verkiezingen.

11 maart