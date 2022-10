Gewonde man overlijdt na inval van politie

Nieuws Waterschap moet nog meer bijlenen om groter kastekort door it-chaos te voorkomen

Het duurt nog jaren voordat de achterstanden zijn ingelopen met de inning van waterschapsbelastingen, als gevolg van automatiseringsproblemen bij Waternet. Om te voorkomen dat het waterschap te diep in de rode cijfers belandt, is het ook in 2023 nodig geld te lenen.

30 september