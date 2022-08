Gewonden door vallend glas uit reuzenrad in Zandvoort, politie arresteert vier mannen

Overlast op het strand: politie verricht aanhoudin­gen voor verboden wapens en drugshan­del

Ondanks de relatief rustige zomer in Scheveningen is er de afgelopen weken de nodige overlast ervaren in de badplaats, zo constateert de politie. Aan de Haagse kust werden meerdere aanhoudingen verricht in verband met verboden wapenbezit en drugshandel. Ook was er overlast door alcoholgebruik en slapers op strandterrassen.

12 augustus