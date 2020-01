Gideon G. krijgt 23 jaar cel voor moord op Vincent Jalink

Volledig scherm © ANP

Het staat volgens de rechtbank vast dat Gideon G. een van de uitvoerders is van de zoveelste extreem gewelddadige liquidatie midden in een woonwijk – samen met zijn vriend Jerello ‘Yellow’ G. Dat Jalinks zoontje bij de liquidatie was, weegt voor justitie zwaar. Ook deze moord is bovendien ‘zeer professioneel uitgevoerd’.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. G. was niet aanwezig bij de uitspraak.

Volgens verscheidene getuigen, onder wie een ‘anonieme, bedreigde getuige’ had Jalink – zelf in het verleden veroordeeld voor onder meer witwassen – rond een miljoen euro aangenomen van een groep vissers uit Urk of Volendam om cocaïne te regelen. Dat zou niet zijn gebeurd. Toen de cocaïne maar niet kwam, zouden de vissers via de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. een groep huurmoordenaars uit Amsterdam-Zuidoost de opdracht hebben gegeven Jalink te ontvoeren of te liquideren.

Genadeschoten

Jalink parkeerde zijn Porsche Cayenne die avond rond tien uur voor zijn huis nadat hij zijn zoontje had opgehaald van zijn oma. Toen hij was uitgestapt, kwam een in het donker geklede man aanrennen. Die schoot een salvo op Jalink af. Die viel neer, waarna de schutter hem nog enkele genadeschoten gaf. Jalink stierf een dag later in het ziekenhuis aan verwondingen in hoofd, romp en borst.

Op geluidsopnamen is te horen hoe Jalink tussen de zeker twaalf schoten om hulp schreeuwt, evenals zijn zoontje. Het zoontje bonkte in paniek op de ramen om zijn broer te waarschuwen. Hij heeft kort na de moord verklaard een steen naar de schutter te hebben willen gooien, maar die richtte zijn vuurwapen op hem, waarna het zoontje ‘sorry, sorry’ riep.

Van Gideon G. is dna gevonden op een petje dat na de moord is gevonden op de vluchtroute van de daders, die hun vluchtscooter verderop dumpten. Dat petje lag daar volgens justitie pas net. De pet is door een fout vernietigd, maar de sporen zijn nog beschikbaar, stelt justitie, waardoor de verdediging nog voldoende contra-expertises kan laten uitvoeren.

G. voerde verdachte gesprekken, onder meer na uitzendingen van televisieprogramma Opsporing Verzocht over de zaak. Ook was hij daags voor de liquidatie met een belangrijk deel van de groep verdachten geobserveerd bij station Diemen-Zuid.