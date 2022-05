Gijs de Lange (1956-2022) was voor en achter de schermen een succes

Ten slotteActeur en theaterregisseur Gijs de Lange (1956-2022) is woensdag, na een kort ziekbed, op 65-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. De Lange kende een veelzijdige carrière met successen voor en achter de schermen.

De Lange was, lang vóór Herman den Blijker en Jamie Oliver, de eerste ‘televisiekok’. “En ik was de beste,” zei hij spottend tegen Het Klokhuis in 2013. “Die anderen konden er eigenlijk geen hol van.”

De Lange speelde in kinderprogramma Het Klokhuis Alberdink Thijm, de ‘vieze kok’ met een plat Rotterdams accent. Zijn sketches brachten avond na avond humor in vele huiskamers. Het typetje vertolkte ‘het stoute kind dat zegt wat anderen niet mogen zeggen’, aldus De Lange zelf.

Waar het typetje van Alberdink Thijm voor altijd aan hem zal blijven kleven, kenmerkte zijn carrière zich door de veelzijdigheid aan rollen. Met meer dan 70 rollen op het toneel, meer dan 50 voor film en televisie en 121 theaterproducties als regisseur, speelde de ene helft van zijn loopbaan zich voor de schermen af en de andere helft erachter.

De Lange, geboren op 3 november 1956 in Rotterdam, ging na zijn gymnasium naar de Toneelacademie Maastricht. Sinds 1987 was hij verbonden aan Toneelgroep Amsterdam. Als (freelance) regisseur werkte De Lange binnen een breed scala aan theatervormen: van cabaret tot toneel tot opera. Hij werkte aan toneelproducties bij onder meer Het Nationale Theater, Orkater, De Appel, Senf Theater, Bos Theaterproducties en More Theater.

Ook regisseerde hij musicals zoals Jan, Jans en de Kinderen, Into the Woods en Dreamgirls. Hij regisseerde ook cabaretvoorstellingen van onder anderen Remko Vrijdag & Martine Sandifort en Henry van Loon.

Als acteur speelde De Lange tientallen rollen op het toneel, maar hij was ook te zien in vele films en televisieproducties: van de Netflixproductie The Missing tot Gooische Vrouwen en van Bloedverwanten tot De gelukkige huisvrouw.

Levensechte acteur en bevlogen regisseur

De laatste productie onder zijn regie was Showponies van cabaretier Alex Klaasen, die afgelopen winter draaide. Tot aan het einde van zijn leven bleef De Lange zich hartstochtelijk inzetten voor de kunsten. Zo vroeg hij onder de noemer ‘Cultuur in actie’ aan het begin van de coronacrisis aandacht voor de situatie in de cultuursector.

De Lange leed aan de zeldzame longziekte longfibrose, zo vertelde hij ruim een week voor zijn dood in gesprek met podcastmaker en acteur Pepijn Schoneveld, met wie hij jarenlang bevriend was. “Ik heb altijd gedacht: ik ben me bewust van mijn sterfelijkheid, maar nu puntje bij paaltje komt is het wel anders. Het heeft meer urgentie gekregen,” stelde De Lange, die sinds zijn diagnose veel intenser zei te leven dan voorheen. “Ik kan genieten van een meeuw die voorbij vliegt, van kleine dingen.” De podcast is donderdag als eerbetoon aan De Lange online gezet.

Bekenden uit de entertainmentsector roemen De Lange om zijn humor, vriendelijkheid en kunde. ‘Zachtaardig, vriendelijk en de beste cocktailsausmaker en voorlezer die er is,’ schrijft ‘huisvriend’ en schrijver Susan Smit, die bij hem in de straat woonde. Presentator en programmamaker Cornald Maas noemt hem een ‘levensechte acteur en bovenal ook een bevlogen regisseur in uiteenlopende genres van de podiumkunsten.’

