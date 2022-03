Gijzelaar Apple Store en dapper viertal ontvangen heldenspeld

Burgemeester Halsema ontving de vijf in haar werkkamer in de ambtswoning. Op Instagram laat ze zich lovend uit over het vijftal, met name de gijzelaar. “In een split second heeft hij de beslissing genomen om te ontsnappen, met gevaar voor eigen leven,” schrijft de Amsterdamse burgemeester. “Zijn heldendaad is ongelofelijk moedig, ook al ziet hij zichzelf niet als held.”