Gitarist Red Hot Chili Peppers brengt verrassingsbezoek aan Concerto

In 2019, na bijna tien jaar afwezigheid, maakte Frusciante zijn rentree bij de band die bekend is dankzij wereldhits als Under the Bridge en Californication. De reden voor het bezoek van de bekende gitarist aan Amsterdam ligt voor de hand. Vrijdagavond treedt de band uit Californië op in het Nijmeegse Goffertpark - dit is hun enige optreden in ons land van hun huidige tour.