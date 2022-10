Glennis Grace voor de rechter: camerabeelden tonen mishandelingen

Glennis Grace staat woensdag voor de rechtbank in Amsterdam. De 44-jarige zangeres wordt verdacht van openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachte rade en bedreiging in de Jumbo in de Westerstraat.

De feiten waar zangeres Glennis Grace en de vijf andere volwassenen van worden verdacht zijn niet mals. Officier van Justitie Hetty Hoekstra zet ze in een bomvolle rechtszaal vol media en belangstellenden uiteen: de verdachten (naast de zangeres een 27-jarige man uit Purmerend, twee Amsterdammers van 20 en 21 en een 51-jarige man uit Loenen aan de Vecht) zouden op 12 februari de medewerkers van de Jumbo achterna zijn gerend, aan hun haren hebben getrokken en hebben vastgepakt, geslagen en geschopt. Ook twee minderjarigen, waaronder haar zoon, moeten voorkomen. Dat gebeurt donderdag achter gesloten deuren voor de kinderrechter.

Glenda Batta, zoals Glennis Grace eigenlijk heet, wordt mishandeling met voorbedachte rade van twee supermarktmedewerkers ten laste gelegd. Ze zou ze met haar hand tegen hun hoofd en lichaam hebben geslagen, een knietje hebben uitgedeeld, en hebben getrapt.

Ze wordt daarnaast beschuldigd van bedreiging. Ze zou richting een medewerker hebben geroepen: “Motherfucker, ik snij je keel door als je het de volgende keer weer doet.” De zangeres ontkende vorige week nog bij Eva Jinek dat ze iemand had bedreigd.

Een 27-jarige man, Batta's ex-vriend, wordt ook verdacht van bedreiging. Hij zou hebben gezegd: “Als je nog een keer met je tengels aan een jongen van 15 zit, pak ik m’n mes, steek ik je ogen uit je kop en sla ik alle tanden uit je bek, pannenkoek.”

Gooien met winkelmandje

Het incident vond plaats in een filiaal van Jumbo aan de Westerstraat. Volgens Glennis Grace zou haar zoon eerder die avond hardhandig de winkel uit zijn geduwd nadat hij een elektrische sigaret had gerookt bij de uitgang, waarna hij tegen een rek was gevallen en gewond was geraakt in zijn gezicht.

Volgens de rechtbank blijkt uit camerabeelden iets heel anders: hij liep de supermarkt helemaal door en nam 13 trekjes van zijn sigaret, en probeerde nadat hij werd gevraagd te vertrekken vijf keer opnieuw de supermarkt in te komen. Hij gooide met een winkelmandje, sloeg een medewerker met zijn vuist en liet daarna weten dat hij terug zou komen om de medewerkers terug te pakken. Hij schreeuwde zelfs dat hij een pistool zou halen en ze ‘allemaal twee kogels door hun kop’ zouden krijgen. ”Het verhaal was wel iets anders, helaas,” zegt zijn moeder daarover in de rechtszaal.



Wilde achtervolging

Zo’n anderhalf uur later stond er inderdaad een groep van zeven mensen voor de Jumbo, onder wie Glennis Grace. “Mijn moederhart trad in, ik wilde weten wat er gebeurd was,” verklaart ze tegen de rechtbank.

Op camerabeelden die in de rechtszaal worden vertoond is te zien dat de zangeres een medewerker in een hokje in zijn gezicht duwt, en iets geeft wat lijkt op een knietje. Een andere medewerker wordt hardhandig uit het hokje getrokken en geslagen.

Daarna ontstaat een wilde achtervolging in de supermarkt, waarbij de groep mannen met capuchons en petjes op de medewerkers achterna rennen en fikse klappen en schoppen uitdelen. Een medewerker wordt zelfs tegen de grond gewerkt, waarna iemand op hem gaat zitten terwijl de anderen hem te grazen nemen.

Na enkele minuten zijn de schermutselingen voorbij en loop de groep simpelweg de supermarkt uit, en vertrekt per auto en fiets.

Grote gevolgen

De zangeres werd later die avond aangehouden en zat drie dagen vast op het politiebureau. Later zijn de overige verdachten geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Ze mogen niet meer in de betreffende supermarkt of in de omgeving daarvan komen en geen contact opnemen met medewerkers van het filiaal.

De arrestatie had grote gevolgen voor de carrière van de Glennis Grace. Muziekformatie Ladies of Soul besloot de voor september geplande concerten in de Ziggo Dome te annuleren. Glennis Grace, die in het echt Glenda Batta heet, werd ook geschrapt van de line-up van Beste Zangers Live en The Harbour Club. De zangeres bood in april in een video op Instagram excuses aan voor het incident.

