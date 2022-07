Gorillas mag geen fietsen meer parkeren in tuin achter darkstore Weesperstraat: ‘Boete als ze dat wel blijven doen’

Volledig scherm Een darkstore in Amsterdam Centrum. Omwonenden zeggen veel overlast te ondervinden van de darkstore aan de Weesperzijde. © ANP

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum bevestigt dat. “Er wordt door het college een last onder dwangsom opgelegd als Gorillas wel van de tuin gebruik blijft maken,” aldus de woordvoerder.

Gorillas streek in februari neer in het pand dat eerst als covid-testlocatie werd gebruikt. Al gauw ervaarden buurtbewoners overlast, zegt Michel van Wijk van, die namens Bewoners Amsterdam lid van de stadsdeelcommissie is en zelf ook in de buurt woont. “Omwonenden ondervinden al vanaf de opening van deze darkstore overlast, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat,” zegt hij. “Het in- en uitrijden via de Nieuwe Keizersgracht zorgt zeker ook voor het naastgelegen Occohofje, met 40 woningen voor dames op leeftijd, voor geluidoverlast en gevaarlijke situaties. Als daar in de nachtelijke uren een opmerking over werd gemaakt, werden zij brutaal tegengesproken.”

Groene perken

De bewoners hebben de gemeente al in februari gevraagd om op het bestemmingsplan van de tuin te handhaven. Volgens Van Wijk heeft Gorillas daar nog bezwaar tegen aangetekend, maar is dat ‘deze week niet ontvankelijk verklaard’. Het lid van de stadsdeelcommissie is nu bang dat de flitsbezorger zijn fietsen en activiteiten naar de voorkant van het pand verplaatst aan de Weesperstraat. “Maar daar is niet veel ruimte meer, nadat de stoepen hier met veel groene perken zijn opgeknapt,” zegt hij.

De woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt dat de gemeente de situatie in dat geval opnieuw zal bekijken en zal ingrijpen indien nodig. Gorillas bevestigt via een woordvoerder ‘inderdaad in gesprek te zijn met de gemeente over hoe we onze ruimte mogen gebruiken’, maar zo lang die gesprekken lopen, ‘niet via de media te communiceren’.

Een maand geleden sloot de rechter een vestiging van Gorillas in De Pijp. De gemeente vond dat de darkstore niet in het bestemmingsplan paste en veel overlast veroorzaakte en de rechter ging daarin mee.

Reactie Gorillas “Gorillas is, om tegemoet te komen aan de wens om de openbare ruimte minder te gebruiken, zelf op zoek gegaan naar een alternatief. We hebben hierom de achterruimte van onze vestiging aan de Weesperstraat gehuurd, zodat de fietsen aan de achterkant geparkeerd kunnen worden in plaats van aan de voorkant. Bijgevoegde foto toont dat dit geen tuin betreft, maar een parkeerplaats. Het telefoonnummer van de vestigingsmanager is aan de voorkant van ons magazijn bevestigt, zodat er altijd direct actie ondernomen kan worden in het geval van overlast. Daarnaast hebben wij recentelijk onze openingstijden teruggeschroefd, om zo overlast in de late uren terug te dringen.”

