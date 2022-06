Gouden accenten op het nieuwe thuisshirt van Ajax

In eerdere shirts zat al goud verwerkt in de kampioenssterren boven het logo op de linkerborst, in het komende seizoen is het goud ook toegevoegd in de kraag in de bies in het shirt. Dat is nog niet alles. Ook in de omranding van sponsoren Ziggo en Giganet, in seizoen 2022/2023 voor het eerst afgedrukt onder het rugnummer, zit goud.