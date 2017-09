Graffiti-ode aan Eberhard Van der Laan op de NDSM-werf

Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van Street.Art Today, het straatkunstplatform dat volgend jaar een museum opent op de NDSM-werf.

,,We waren enorm aangeslagen door het nieuws dat de burgemeester zijn functie neerlegt," zegt curator Peter Ernst Coolen. Al snel kwam het idee voor een ode aan Van der Laan. "En toevallig zijn wij goed in street art."

Vorig jaar rond deze tijd zat hij nog bij Van der Laan thuis. ,,We waren uitgenodigd voor een receptie omdat we een kunstwerk van Anne Frank hadden geplaatst. We hebben hem leren kennen als een hele fijne man en burgemeester."