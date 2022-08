Gratis watermeloen en mobiel smeerteam: zo maken Amsterdamse festivals zich op voor de hitte

achtergrondHet nationaal hitteplan is van kracht in heel het land. Hoe bereiden de Amsterdamse festivals zich voor op het warme weer? Extra schaduwplekken, gratis watertappunten en een mobiel smeerteam. ‘Kom maar op met die zon!’

Aankomend weekend is er sprake van tropisch weer met temperaturen van boven de 33 graden. Met een volle festivalagenda in het vooruitzicht maken Amsterdamse organisatoren zich op met creatieve maatregelen om de hitte de baas te zijn.

“Op het hele terrein staan extra watertappunten waar mensen gratis hun flesje bij kunnen vullen,” vertelt Wytze Dijk, marketing manager van Dance Valley (zaterdag) en Dutch Valley (zondag), die dit weekend in Spaarnwoude plaatsvinden. “We zijn vooral blij dat we na drie jaar eindelijk weer aan de bak kunnen.”

“Qua maatregelen hebben we verder extra schaduwplekken gecreëerd en loopt er een mobiel smeerteam rond dat mensen voorziet van zonnebrand. Mensen mogen zelfs een paraplu meenemen met een stompe punt, om zich te beschermen. Kom maar op met die zon!”

Buitenzwembad en watermeloen

Bij Loveland Festival in het Sloterpark spreken ze van een voordeel door de vele natuurlijke schaduwplekken in het park wegens de bomen. “Maar écht geluk hebben we met het buitenzwembad op het terrein. Een badmeester houdt toezicht zodat de bezoekers veilig verkoeling kunnen zoeken in het water,” vertelt hoofdproducent Michelle Antrag.

“Als verfrissende binnenkomer krijgen wachtende festivalgangers in de rij watermeloen uitgedeeld, om te laten zien dat we zelfs dát punt getackeld hebben,” zegt Antrag lachend met een knipoog naar Het Parool, dat een aantal edities geleden kopte dat aan Loveland bijna alles perfect was, ‘behalve de watermeloen’. Een schijfje watermeloen kostte toen 4,10 euro. Dit jaar worden ze als ‘goedmakertje’ gratis aangeboden aan de deur.

Oppassen voor watervergiftiging

Op Ruigoord is dit weekend een meerdaags festival, Landjuweel. Landjuweel is een festival waar ‘samenzijn en zorgen voor elkaar’ centraal staat. “Daarom nemen wij maatregelen om zo goed mogelijk het welzijn van alle Landjuwelers te kunnen waarborgen,” aldus Ruben Lodeizen, kunstenaar en voorzitter van Stichting Landjuweel.

Op de camping zijn extra buitendouches geplaatst voor verkoeling en het is toegestaan om eigen waterflesjes het festivalterrein op te nemen en bij te vullen. “Aan de bar wordt ook gestimuleerd om water te bestellen en op social media hebben we bezoekers aangeraden een hoedje te dragen,” vertelt een woordvoerder van het festival.

Ook aan het personeel wordt goed gedacht. “Er fietst de hele dag iemand rond die ervoor zorgt dat de crew genoeg water drinkt, parkeerwachters, kaartenscanners en beveiligers krijgen ieder een stoel en een parasol en de jongens van het licht hebben een ventilator. Anders is het ook gewoon niet te doen.”

“We communiceren duidelijk naar onze bezoekers dat ze moeten oppassen met het gebruik van alcohol en middelen. Onze EHBO-crew is erg ervaren, daar zijn we zeer over te spreken. Zij zijn bijvoorbeeld extra alert op mogelijke watervergiftigingen, door het overmatig drinken van water, en mensen die oververhit raken tijdens het dansen.”

Zon of regen: maatregelen gelijk

Bij De Parade, het theaterfestival dat sinds dit weekend tot 28 augustus in het Amsterdamse Martin Luther King Park neerstrijkt, zijn ze het warme weer inmiddels wel gewend. “Tijdens de editie in Utrecht was het afgelopen maand een week lang boven de 35 graden, onze crewleden weten onderhand wel wat ze kunnen verwachten,” vertelt Nadine van Pinxteren, woordvoerder van het rondtrekkende festival dat bekend staat om de vlotte toneelvoorstellingen, fameuze sangriabar en de zweefmolen.

“Het grappige is dat we voor extreem weer, dus ook bij heftige regenval, eigenlijk dezelfde maatregelen treffen. We overkappen het terrein met tenten en parasols, die hebben we altijd achter de hand want met het Nederlandse weer weet je het maar nooit.”