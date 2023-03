GroenLinks definitief de grootste in Amsterdam: waarom duurde het tellen zo lang?

Volledig scherm In een grote hal van de RAI telden vorige week tientallen mensen bij de Provinciale Statenverkiezingen uitgebrachte stemmen. © ANP

Zo wint de grootste partij GroenLinks 0,1 procentpunt en komt op 18,3 procent van de stemmen. BBB verliest 0,2 procentpunt en komt op 5,0. Donderdag wordt de definitieve uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten bekendgemaakt.

De afgelopen dagen ontstond het beeld dat Amsterdam in vergelijking met andere gemeenten wel erg rustig aan deed met het tellen van de stemmen. Onder meer electoraal geograaf Josse de Voogd, gespecialiseerd in stemgedrag, wond zich er de afgelopen dagen over op op Twitter: ‘Kom op Amsterdam, nog steeds geen volledige uitslag. En daarmee ook nog geen landelijke totaaluitslag met percentages per partij.’

Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema gaat het om een misverstand. Het is gebruikelijk dat, als zo rond de 95 procent van de stemmen zijn geteld, al de voorlopige uitslag wordt doorgestuurd, omdat daarna nog slechts minieme verschillen kunnen optreden. “Bij ons is het geïnterpreteerd als tussenstand.” Daarnaast wijst ze erop dat Amsterdam zeker niet de laatste gemeente was. “Vrijdagavond laat hadden we alle stemmen geteld.”

Uitslag per gemeente

Persbureau ANP, dat alle uitslagen verzamelt per gemeente en de voorlopige uitslagenkaart maakt die onder meer de NOS en Het Parool gebruiken, laat in een reactie weten dat de meeste gemeenten in één keer op basis van 100 procent van de stemmen een voorlopige uitslag aanleveren. Gemeenten kunnen zelf de uitslag invoeren vanaf een bepaald percentage. ‘Uiteindelijk zijn we daar afhankelijk van.’

Het ANP had graag ook de 100 procent voorlopige uitslag meteen doorgekregen toen alle stemmen geteld waren. ‘We begrijpen de complexiteit van de hele operatie, omdat bijvoorbeeld ook gestemd werd voor de waterschappen, maar de uitslag van de Provinciale Staten op partijniveau moet écht voorrang krijgen. Welk land heeft geen voorlopige uitslag binnen een dag? Het lijkt alsof sommige gemeenten nut en noodzaak niet inzien van zo compleet mogelijke data aanleveren.’

Opkomst was 52,7 procent

Uiteindelijk zijn 52,7 procent van de Amsterdammers komen opdagen bij de stembus. Dat is ongeveer gelijk aan de opkomst vier jaar geleden bij de Provinciale Statenverkiezingen, maar hoger dan de 46,6 procent van de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar.

En de eindconclusie rond het stemmen tellen? Hoewel Amsterdam in de verkiezingen flink anders koos dan mensen op veel andere plekken, loopt Amsterdam in ieder geval in het uitslagenkaartje weer in de pas met de rest van het land.

Voorlopige verkiezingsuitslag Amsterdam Voorlopige uitslag op basis van 100 procent van de stemmen, donderdag definitieve uitslag GroenLinks: 18,3 procent (-5,5)

PvdA: 15,4 procent (+4,1)

Partij voor de Dieren: 11,8 procent (+3,1)

D66: 10 procent (-3,6)

VVD: 9,2 procent (-1,7)

Volt: 7,8 procent (+7,8)

BBB: 5,0 procent (+5,0)

SP: 3,8 procent (-1,2)

JA21: 3,2 procent (+3,2)

Denk: 2,9 procent (-3,1)

PVV: 2,3 procent (-0,8)

Forum voor Democratie: 2,6 procent (-6,1)

CDA: 1,6 (-0,7)

CU: 1,3 (-0,8)

Overig: 4,3 (-2,4)