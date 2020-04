Groep Amsterdammers vast in België na vondst 4000 kilo coke

De politie in België nam woensdagavond liefst 4100 kilo cocaïne in beslag in de Antwerpse haven. Een belangrijk deel van de veertien gearresteerde verdachten blijkt afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost.

Dat bevestigen betrouwbare bronnen aan Het Parool. Het gaat om ‘zeker zes’ verdachten uit Zuidoost. Het zou (vooral) gaan om twintigers. Ook de andere verdachten zijn Nederlanders. Vorige week meldden Belgische media al dat zich onder de arrestanten ‘een aantal Surinamers’ bevonden ‘die in Nederland wonen’.’

De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen heeft het voorarrest van 11 verdachten dinsdag verlengd, de zaken van de drie anderen moeten nog worden beoordeeld.

200 miljoen euro

De enorme partij drugs, met een geschatte straatwaarde van 200 miljoen euro, zat in een container met een deklading van vis. Deze werd woensdagavond kort na aankomst in de haven in een loods in beslag genomen. De container was door de verdachten naar de loods gereden in plaats van naar de scanner van de douane.

De Belgische Federale recherche wist al dat de drugs onderweg waren. Specialistische eenheden deden invallen in de loods, waar de eerste negen verdachten werden overmeesterd, 20 tot 39 jaar oud. Daarnaast werden er invallen gedaan in meerdere panden in Antwerpen en werd een auto met twee verdachten klemgereden. Die laatstgenoemde vijf verdachten zijn 18 tot 39 jaar oud. Tijdens de actie werden ook drie kalasjnikovs gevonden, aanvalsgeweren, en vier handvuurwapens.

Oplopende spanning

De lokale en de Amsterdamse politie willen niet reageren, omdat het onderzoek door de recherche in België nog in volle gang is. Dat nu weer een groep verdachten uit Amsterdam-zuidoost in deze enorme drugszaak is verwikkeld, doet de spanning in het lokale criminele milieu verder oplopen.

Sinds het najaar heerst het stadsdeel al grote onrust door meerdere moordaanslagen op leden van een groep die volgens de geruchten in de onderwereld voortkwamen uit de diefstal van een partij van 400 kilo cocaïne. Die zou eigendom zijn geweest van de bekende Surinaamse drugshandelaar Piet Wortel, die de verhalen via zijn advocaat Adam Doesburg overigens eerder afdeed als ‘klinkklare onzin’.

Feit is dat leden van de groep ineens pronkten met grote sommen geld en dure spullen.

In de nacht van 3 op 4 augustus werd Genciël ‘Genna’ Feller (23) met zeker acht kogels beschoten in Almere, bij het huis van zijn vriendin. Hij overleefde door geluk en dook onder op Curaçao, met drie kogels nog in zijn lichaam. Bij een huiszoeking na die schietpartij trof de recherche luxe spullen aan in het huis, die hij nooit legaal had kunnen betalen. Op maandagmorgen 2 september werd hij alsnog doodgeschoten in een geparkeerde auto in Willemstad, Curaçao.

Onderwereldvete

Ruim twee weken later werd oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32) geliquideerd op de Langbroekdreef in Zuidoost. Hij werd aan dezelfde groep gelinkt. Ook hij beschikte voor zijn dood over dure spullen en veel geld. Hij poseerde op een foto met een vuistdik pak bankbiljetten.

Al weken voor de moordaanslagen deden in Zuidoost geruchten de ronde over een op handen zijnde nieuwe onderwereldvete vanwege de beweerde drugsdiefstal. De liquidaties van Feller en Maynard werden gezien als bewijs dat het menens was.