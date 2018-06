Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol

Oefenen in een dummy

Om de verbouwing tot in de puntjes voor te bereiden en daarbij de drukke werkzaamheden in de verkeerstoren niet te storen, is op Schiphol Oost van hout een model op ware grootte nagebouwd.



"Zo kunnen we precies passen en meten hoe het eruit moet komen te zien," zegt Marcel Bakker, bij LVNL verantwoordelijk voor de infrastructuur. "Nu nog is alle apparatuur nep, maar we overwegen om ook de vervanging van systemen in het model te testen en hem daarna te blijven gebruiken voor trainingen."



LVNL stond twaalf jaar geleden al te trappelen om te vernieuwen, maar moest die plannen toen vanwege de financiële crisis afblazen. Daardoor is een aantal ingrepen nu broodnodig. Zo werken de verkeersleider op Schiphol nog als een van de laatsten in Europa met papieren stroken die elk vliegtuig en voertuig moeten voorstellen.



"Het is een geliefd systeem," zegt Bakker, "omdat verkeersleiders vluchten echt met de hand aan elkaar moeten overgeven. Maar we hebben het nu nauwkeurig nagebouwd op een beeldscherm. Daardoor kunnen we op termijn in de software ook aanvullende zaken inbouwen om de veiligheid verder te verhogen."



Daarmee sluit LVNL zich aan bij een aantal aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), met name om het aantal keren dat er botsingen op landingsbanen dreigen, verder terug te dringen.



Grotere investering bij LVNL

Vanaf deze zomer wordt de verkeerstoren stap voor stap verbouwd. Verkeersleiders zullen dan 's nachts vanuit de oude toren werken die tot 1991 op Schiphol in gebruik was. In mei 2019 is het werk klaar. De verkeersleiding is dan in staat om een groei tot zeker 700.000 vluchten te begeleiden, als daar door het kabinet voor wordt gekozen.



De ingreep maakt deel uit van een veel grotere investering bij LVNL. Zo wordt nu op Schiphol Oost een nieuwe trainingscentrum gebouwd zowel voor LVNL als de militaire verkeersleiding die eerder dit jaar naar Oost is verhuisd, naast het bestaande hoofdkantoor. Dat wordt in 2021 tijdelijk ook luchtverkeersleidingscentrum, als de dienst een geheel nieuw verkeersleidingssysteem krijgt.



Met de totale ingreep is een bedrag van circa 90 miljoen euro gemoeid. Dat wordt door LVNL zelf bekostigd en uiteindelijk betaald door de luchtvaartmaatschappijen. Die zullen die kosten uiteindelijk omslaan over elk vliegticket. Wel is er voor de verbouwing van de verkeerstoren een subsidie uit Brussel van drie miljoen euro.



Geen nieuwe toren

LVNL heeft nog overwogen een hele nieuwe toren neer te zetten, met meer ruimte en meer overzicht over het uitgestrekte luchthaventerrein. 'Maar dan praat je meteen over een enorme investering,' zegt CFO Banning. LVNL gaat nu camera's op de platforms gebruiken op plekken waar het straks niet goed kan meekijken, zoals bij de in aanbouw zijnde nieuwe A-pier van Schiphol.



In de toekomst overweegt de verkeersleiding ook vanaf Schiphol met camera's en systemen op afstand het vliegverkeer op regionale velden Lelystad Airport, Eelde en Rotterdam af te handelen.