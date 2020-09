Grote brand Amsterdam-West, tientallen flatwoningen ontruimd

NieuwsIn het pand van kringloopwinkel Rataplan aan de Postjesweg in Amsterdam-West is in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.30 uur een zeer grote brand uitgebroken. Vanwege de flinke rookontwikkeling zegt de brandweer te zijn begonnen met de ontruiming van veertig tot vijftig woningen in een aanpalend flatgebouw van acht verdiepingen.