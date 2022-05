Grote brand bij restaurant in Van Woustraat

Nieuws Gezochte Brit opgepakt na ‘vreemd gedrag’ op Amsterdams terras

Een man (39) uit Groot-Brittannië die nog een celstraf open had staan van tien jaar, is afgelopen zaterdag aangehouden in Amsterdam. Agenten in burger besloten de man te volgen nadat hij zich ‘vreemd gedroeg’ en ‘zenuwachtig op zijn telefoon zat’ op een terras van een café aan de Scheldestraat.

19 mei